Женщину избили на глазах у прохожих в Алматинской области

В Сети появилось видео избиения женщины. Отмечается, что инцидент произошел в Алматинской области. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах видно, что женщина идет по улице, к ней на скутере подъезжает мужчина и останавливается. Они разговаривают. Затем водитель наносит несколько ударов женщине, она падает. При этом в районе места происшествия ходят люди.

В подписи к видео указывается, что участником инцидента стал бывший осужденный, а избил он беременную женщину, работающую врачом-терапевтом.

"Она вышла из магазина, он перегородил ей дорогу к автомобилю. Изначально он начал нападать словесно, далее он нанес тяжкие телесные повреждения, из-за которых она госпитализирована в ЦРБ Есика", - говорится в публикации.

В ДП Алматинской области сообщили, что 22 октября 2023 года в УП Енбекшиказахского района обратилась 37-летняя женщина о принятии мер в отношении мужчины, который избил ее на улице.

Данный факт зарегистрирован по ст.293 ч.1 УК РК (Хулиганство).

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин 1975 года рождения. В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств инцидента.

Отметим, что подозреваемый стоит на учете в психоневрологическом диспансере", - пояснили в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.293 ч.1 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно о другом случае с участием человека, который стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчину подозревают в том, что он выбросил ребенка из окна четвертого этажа в Шымкенте. Малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.