Житель Актобе нашел чужую карточку и накупил себе одежды на 700 тыс. тенге (видео)

Актюбинец, найдя чужую карту, решил приодеться и устроил себе шопинг по-крупному, растратив все деньги на счету, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД РК, в полицию в конце октября обратился 30-летний житель села Хромтауского района.

«Находясь в Актобе, он потерял свою банковскую карту в районе железнодорожного вокзала. На счету была значительная сумма денежных средств. Сразу заблокировать свою карту мужчина не смог, так как пропажу заметил позднее. Банковского приложения в телефоне у сельчанина тоже не было. В тот же день неизвестным лицом с данной карты была произведена оплата товаров в нескольких магазинах мужской одежды в Актобе. Так, за два дня на покупку одежды с чужой карты незнакомец потратил более 700 тысяч тенге», - говорится в сообщении.

По факту пропажи банковской карты потерпевший заявил в полицию только 4 ноября, обратившись в городской отдел полиции УП Актобе. Полицией был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний актюбинец. Парень свою вину признал.

«Выяснилось, что он нашел карту и сразу пошел в торговый дом за покупками. Сначала актюбинец купил себе куртку за 40 тысяч тенге и, убедившись в наличии денег на карте, продолжил покупки в течение двух дней. При этом, он уговаривал продавцов снимать оплату по 10 тысяч тенге несколькими платежами, так как не знал кода. После двух дней активного шопинга, когда на карте закончились средства, молодой человек ее выбросил», - отмечается в сообщении ведомства.

Полицией по данному факту заведено уголовное дело по ч.2 ст.188 УК РК. Ведется досудебное расследование.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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Лучший способ сохранения своих денег – четкое соблюдение правил безопасности: