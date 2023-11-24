Чем закончилось дело об обмане экс-акима Актюбинской области на 229 млн тенге

В суде №2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого бывший аким Актюбинской области и экс-председатель правления СПК "Актобе" Ермек Имантаев лишился почти 230 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале "Суды Актобе", установлено, что обвиняемый, услышав от знакомых о наличии уголовных дел в отношении руководителей СПК "Актобе" и беспокойстве по этому поводу Ермека Имантаева, под предлогом оказания содействия в прекращении расследования предложил последнему передать ему 100 млн тенге.

При этом мужчина заявил, что у него есть знакомые в Антикоррупционной службе.

"Имантаев, занимавший в 2019-2021 годы должность председателя правления СПК "Актобе", согласившись на предложение, передал ему денежные средства на общую сумму 229 537 993 тенге, в том числе 70% доли участия в уставном капитале ТОО.

Подсудимый, присвоив себе денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, фактически он не собирался помочь Имантаеву и знакомых у него в Антикоррупционной службе нет", - сообщили в суде.

Мужчина предстал перед судом по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). Он заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины по предъявленному обвинению в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией в доход государства 70% доли в уставном капитале ТОО. Иск по делу не заявлен.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, об этом деле, связанном с бывшим акимом Актюбинской области, стало известно ранее. Отмечалось, что обвиняемый - экс-сотрудник правоохранительных органов, отец пятерых детей. В рамках процессуального соглашения для него было предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией незаконно полученного имущества.

Сам Ермек Имантаев 10 октября этого года был приговорен к 8 годам лишения свободы за присвоение или растрату вверенного чужого имущества. Дело касалось незаконной продажи земельного участка.

Бывший чиновник на момент инкриминируемого ему деяния работал председателем правления СПК "Актобе". Ущерб государству оценили в 130 млн тенге. Свою вину он не признавал и даже завил, что стал жертвой вымогательства.

С 2002 по 2004 годы Ермек Имантаев был акимом Актюбинской области, после чего работал в Администрации президента РК.

С 2010 года трудился в различных структурах в Астане. В ноябре 2019 года вернулся в Актобе, его назначили руководителем СПК, где он проработал до марта 2021 года.