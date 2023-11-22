Экс-акима Актюбинской области обманули на 229 млн тенге

Бывший правоохранитель предстал перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном в отношении экс-акима Актюбинской области Ермека Имантаева. Мужчина признал свою вину, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

В уголовном суде в Актобе рассмотрели дело в отношении отца пятерых детей и бывшего сотрудника правоохранительных органов. Причем обманутым оказался бывший аким Актюбинской области Ермек Имантаев, с которым обвиняемый был в хороших отношениях с 2007 года.

Следствием установлено, что Ермек Имантаев, работавший на тот момент председателем СПК "Актобе", поделился со своей знакомой опасениями по поводу возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц возглавляемой им организации.

Женщина рассказала об этом своему знакомому, а уже тот решил воспользоваться ситуацией. Для этого разработал план и приступил к его реализации.

Он встретился с Ермеком Имантаевым и сообщил, что у него есть знакомый, а у того имеется человек в Антикоррупционной службе и за вознаграждение в 100 миллионов тенге он сможет оказать содействие в решении вопроса. Председатель СПК согласился на это предложение.

Позже экс-правоохранитель периодически напоминал Имантаеву о необходимости быстрее передать деньги и даже говорил, что контролирует его вопрос, встречается с людьми, а для этого нужны представительские расходы. Знакомые и родственники Имантаева разными траншами зачисляли деньги на счет обвиняемого.

Позже Имантаев предложил ему свои 70 процентов доли в уставном капитале ТОО. Тот согласился и долю переписали на него. Также Имантаев занял у знакомых и родственников еще 30 миллионов тенге, добавил свои средства и передал их подсудимому.

В общей сложности мужчина получил от Имантаева 229 млн тенге, куда входят 70 процентов доли уставного капитала.

Сам подсудимый полностью признал вину в мошенничестве и заключил с прокуратурой процессуальное соглашение, по нему предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией незаконно полученного имущества.

Суть процессуального соглашения сегодня зачитал гособвинитель в суде. Суд объявил перерыв и пока еще не вынес решение по этому делу.

Напомним, 10 октября этого года экс-акима Актюбинской области Ермека Имантаева приговорили к 8 годам лишения свободы за присвоение или растрату вверенного чужого имущества.

Дело касалось незаконной продажи земельного участка. Имантаев на момент инкриминируемого ему деяния работал председателем СПК "Актобе". Ущерб государству оценили в 130 млн тенге.

Сам он вину в преступлении не признавал и даже завил, что стал жертвой вымогательства.

С 2002 по 2004 годы Ермек Имантаев был акимом Актюбинской области, после чего работал в Администрации президента РК. С 2010 года трудился в различных структурах в Астане.

В ноябре 2019 года вернулся в Актобе, его назначили руководителем СПК, где он проработал до марта 2021 года.