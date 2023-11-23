Предполагаемых организаторов канала незаконной миграции задержали в Жамбылской области

В Жамбылской области задержаны три человека, которых подозревают в незаконной переправке из Кыргызстана 20 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как сообщили в ведомстве, за последние полгода участились случаи незаконного пересечения гражданами Южной Азии (Пакистан, Непал и Шри-Ланка) государственной границы Казахстана со стороны Кыргызстана.

По информации прокуратуры региона, 19 сентября текущего года при координации прокуратуры Кордайского района отделом полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 394 УК (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

На следующий день была создана межведомственная следственно-оперативная группа, которая провела ряд оперативно-розыскных мероприятий.

"По результатам изобличены и взяты под стражу 3 организатора (граждане Казахстана и Кыргызской Республики), переправивших из Кыргызской Республики 20 граждан Южной Азии в обход установленных пунктов пропуска государственной границы", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия. При этом иная информация в соответствии со статьей 201 УПК не подлежит разглашению.

Согласно части 2 статьи 394 УК РК, организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории РК, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается:

штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;

ограничением свободы на срок до пяти лет;

лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Алматы были задержаны двое казахстанцев и один иностранец. Их подозревают в попытке переправки нелегалов через Казахстан в Европу.