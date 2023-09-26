Подозреваемых в попытке переправить нелегалов через Казахстан задержали в Алматы (фото)

В Алматы были задержаны двое казахстанцев и один иностранец. Их подозревают в попытке переправки нелегалов через Казахстан в Европу, сообщается в официальном Telegram-канале КНБ.

18 сентября в Алматы КНБ по подозрению в организации канала незаконной миграции и даче взятки задержаны двое казахстанцев и иностранец. По версии следствия, все трое планировали переправлять нелегальных мигрантов через территорию Казахстана в страны Европы.

Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

В ходе обыска обнаружены поддельные паспорта, а также оттиски дата-штампов пунктов пропуска ряда иностранных государств.

Материалы зарегистрированы в ЕРДР по статьям 367 и 394 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК не подлежит разглашению.

Найденные предметы. Фото: t.me/knbgov_kz

Один из подозреваемых. Фото: t.me/knbgov_kz

Поддельные паспорта. Фото: t.me/knbgov_kz

Согласно статье 367 УК РК, дача взятки наказывается:

штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок до 15 лет.

Также следует конфискация имущества с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со статьей 394 УК РК, организация незаконной миграции наказывается:

исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;

либо ограничением свободы до 5 лет;

либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.