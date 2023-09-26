Подозреваемых в попытке переправить нелегалов через Казахстан задержали в Алматы (фото)
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В Алматы были задержаны двое казахстанцев и один иностранец. Их подозревают в попытке переправки нелегалов через Казахстан в Европу, сообщается в официальном Telegram-канале КНБ.
18 сентября в Алматы КНБ по подозрению в организации канала незаконной миграции и даче взятки задержаны двое казахстанцев и иностранец. По версии следствия, все трое планировали переправлять нелегальных мигрантов через территорию Казахстана в страны Европы.
В ходе обыска обнаружены поддельные паспорта, а также оттиски дата-штампов пунктов пропуска ряда иностранных государств.
Материалы зарегистрированы в ЕРДР по статьям 367 и 394 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК не подлежит разглашению.
Согласно статье 367 УК РК, дача взятки наказывается:
- штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки;
- либо лишением свободы на срок до 15 лет.
Также следует конфискация имущества с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В соответствии со статьей 394 УК РК, организация незаконной миграции наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 5 лет;
- либо лишением свободы на срок до 7 лет.
Также у лица могут конфисковать имущество, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038247-podozrevaemyh-v-organizatsii-nezakonnoy-migratsii-cherez-kazahstan-v-evropu-zaderzhali-v-almaty/