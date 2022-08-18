Задержан судья Костанайского областного суда

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В Костанае при получении крупной взятки с поличным задержан судья областного суда. Сейчас по данному факту следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда РК.

По информации ведомства, 17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного суда в Костанае задержан с поличным судья областного суда при получении крупной взятки.

"Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны", - отметили в ВС РК.

Здесь добавили, что следственным департаментом КНБ сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 УК РК (Получение взятки).

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, в конце прошлого года в Нур-Султане был вынесен приговор бывшему судье Верховного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983802-zaderzhan-sudya-kostanayskogo-oblastnogo-suda/