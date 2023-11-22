Женщину обезглавили в Алматы: суд вынес решение по апелляции

Суд в апелляционном порядке пересмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обезглавившего женщину в Алматы. Жалобу осужденного не удовлетворили, передает NUR.KZ со ссылкой на суд мегаполиса.

По данным с официальной страницы суда Алматы в Facebook, в апелляционном порядке было пересмотрено уголовное дело об обезглавливании женщины.

Отмечается, что ранее суд присяжных признал виновным гражданина И. в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Позже от осужденного поступила апелляционная жалоба на приговор.

"Подсудимый И., находясь в тяжелом семейном и жизненном положении, будучи в материальной зависимости от его гражданской супруги, которая не желала дальнейших отношений с ним, решил совершить убийство человека.

И., заранее планируя совершить умышленное убийство, назначил потерпевшей А. встречу под предлогом трудоустройства в несуществующую пекарню. Далее ножом нанес ей колото-резаную рану в шею, от которой она скончалась. Позже он обезглавил ее", – сообщили в суде.

По данным суда, после этого мужчина решил отнести голову потерпевшей в один из магазинов, чтобы произвести впечатление на свою сожительницу.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда, изучив доводы сторон и доказательства по делу, пришла к выводу об оставлении приговора первой инстанции без изменения. Апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Приговор вступил в законную силу.

Жестокое убийство женщины в Алматы

Напомним, в середине апреля в Сети появилась информация о том, что в одном из магазинов в Алматы нашли отрубленную женскую голову в пакете. Убитой оказалась гражданка 1976 года рождения без определенного места жительства. Отмечалось, что ранее она была неоднократно судима за наркопреступления.

Позже очевидцы описали внешность подозреваемого, предположительно, принесшего страшную находку. Сообщалось, что пакет принесли в колбасный бутик и оставили там.

24 апреля был задержан подозреваемый – гражданин И. 1962 года рождения. В МВД рассказали, что он был знаком с потерпевшей несколько дней. Дело передали в суд в конце июля.

В августе подсудимый заявил, что желает, чтобы его дело было рассмотрено судом присяжных. Позже в суде рассказали некоторые подробности произошедшего – пакет с головой убитой подкинули в колбасный отдел, где продавцом работала женщина, отвергшая ухаживания подозреваемого.

Отмечалось, что сам подсудимый нигде не работает, живет с некой женщиной в ее квартире. Оказалось, сожительница планировала разорвать отношения. Но мужчина решил странным образом удержать ее.

На главное судебное разбирательство в начале этого месяца мужчина явился в странном виде – медицинскую маску он надел на все лицо, оставив только вырезы для глаз.

Позже на суде допросили знакомых убитой. Одна из ее подруг рассказала, что обвиняемый обещал помочь женщине с жильем. В день убийства она ждала его с чемоданами в парке, где позже и нашли тело.