Стройка опреснительного завода в Жанаозене: замглавы ТОО "Oil Construction Company" взят под стражу

Сегодня на брифинге Антикора заявили о коррупционной схеме в Мангистауской области – замглаву ТОО "Oil Construction Company" заподозрили во взятках, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикором по Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере квазигоссектора. По результатам следственно-оперативных мероприятий изобличен заместитель гендиректора ТОО "Oil Construction Company" по факту неоднократного получения взяток от представителей бизнеса.

Взятки предназначались за беспрепятственное перечисление денег в рамках реализации инвестиционного проекта для обеспечения жителей Мангистауской области качественной питьевой водой – строительство опреснительного завода морской воды в районе Токмак, зона отдыха "Кендерли".

С санкции суда подозреваемый взят под стражу, досудебное расследование продолжается", – заявил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

Согласно информации из открытых источников, старт строительства опреснительного завода в Жанаозене началось в середине 2023 года – его начали строить по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, ранее в Актау до 18 млрд тенге подорожало строительство опреснительного завода «Каспи» - замакима Мангистауской области заявил, что удорожание произошло из-за геополитической ситуации.

Тем временем аким области Нурлан Ногаев заявил, что для устранения дефицита воды в Мангистау до 2025-го года будут реализованы 7 проектов.