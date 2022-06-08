Павлодарец, подозреваемый в убийстве, изменил ФИО и 15 лет скрывался в России

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Павлодарец, подозреваемый в убийстве, изменил свои фамилию, имя, отчество и 15 лет скрывался в России. Мужчину задержали в Барнауле, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Павлодарские оперативники при взаимодействии с российскими коллегами в Барнауле задержали разыскиваемого за совершение убийства.

Установлено, что 40-летний мужчина в феврале 2007 года возле одного из ночных клубов в Павлодаре выстрелил из оружия в оппонента, который от полученных травм скончался.

После чего подозреваемый покинул регион. Все это время его поиски не прекращались.

"Выяснилось, что за все эти годы мужчина в РФ успел изменить свои данные: фамилию, имя и отчество. Но даже такие меры не позволили ему избежать заслуженного наказания. В настоящее время задержанный водворен в ИВС УМВД России по Барнаулу, решается вопрос об экстрадиции", - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973126-pavlodarets-podozrevaemyy-v-ubiystve-izmenil-fio-i-15-let-skryvalsya-v-rossii/