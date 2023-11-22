Крупную партию гашиша изъяли у двух мужчин в Астане

Столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в поставке и сбыте наркотиков на территории города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Стражами порядка был выявлен 30-летний мужчина, у которого в ходе личного обыска обнаружена и изъята спортивная сумка. Внутри нее они нашли гашиш весом 10 кг.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции вышли на след его подельника. По улице Тлендиева была остановлена автомашина BMW. У 29-летнего мужчины был изъят сверток с наркотическим средством гашиш весом 205,9 гр", – сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Подозреваемых арестовали.

Отмечается, что с начала года полицейские Астаны раскрыли 218 наркопреступлений, из них 135 – фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 265 кг различных видов наркотиков.

Добавим, что, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

При этом максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее пару предполагаемых закладчиков задержали в Алматы – следствие считает, что они распространяли наркотики не только в южной столице, но и в Алматинской области.