Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Спецоперация в Алматы: парня и девушку задержали за распространение мефедрона (видео)

Опубликовано:

Изъяли наркотики
Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Пару предполагаемых закладчиков задержали в Алматы - следствие считает, что они распространяли наркотики не только в южной столице, но и в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Спецоперацию сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели ночью в Ауэзовском районе Алматы. В результате были задержаны парень и девушка 2002 года рождения, сообщается на официальном медиапортале ведомства.

Как было установлено в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий, они незаконно хранили и сбывали мефедрон. А для развозки зелья пара использовала машину марки Hyundai, добавили в полиции.

Как считают стражи порядка, наркотики распространяли в Алматы и в Алматиснкой области.

При личном обыске у подозреваемых изъяты 56 свертков, общий вес которых, согласно заключению судебно-химической экспертизы, составил 41,75 гр.

Кроме того был проведен обыск по месту жительства задержанных. Там обнаружен пакет с порошкообразным веществом, около 100 пакетов, электронные весы с наслоением.

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК РК. Задержанные водворены в ИВС ДП города Алматы.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046861-spetsoperatsiya-v-almaty-parnya-i-devushku-zaderzhali-za-rasprostranenie-mefedrona-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.