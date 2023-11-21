Спецоперация в Алматы: парня и девушку задержали за распространение мефедрона (видео)

Пару предполагаемых закладчиков задержали в Алматы - следствие считает, что они распространяли наркотики не только в южной столице, но и в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Спецоперацию сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели ночью в Ауэзовском районе Алматы. В результате были задержаны парень и девушка 2002 года рождения, сообщается на официальном медиапортале ведомства.

Как было установлено в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий, они незаконно хранили и сбывали мефедрон. А для развозки зелья пара использовала машину марки Hyundai, добавили в полиции.

Как считают стражи порядка, наркотики распространяли в Алматы и в Алматиснкой области.

При личном обыске у подозреваемых изъяты 56 свертков, общий вес которых, согласно заключению судебно-химической экспертизы, составил 41,75 гр.

Кроме того был проведен обыск по месту жительства задержанных. Там обнаружен пакет с порошкообразным веществом, около 100 пакетов, электронные весы с наслоением.

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК РК. Задержанные водворены в ИВС ДП города Алматы.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.