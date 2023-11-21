Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Алматинец рекламировал суши в форме полицейского и поплатился за это

Опубликовано:

Мужчина в форме полицейского
Мужчина в форме полицейского. Кадр из видео: YouTube / Almaty Polisiasy

В Алматы стражи порядка задержали мужчину, который рекламировал суши в полицейской форме. Алматинца привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Житель Алматы снял рекламу суши в полицейской форме и выложил видео в соцсетях.

"Я – начинающий блогер, снял эту рекламу, чтобы было интересно, и распространил. То, что это является нарушением закона, я не знал. Впредь такого не повторится", – рассказал алматинец.

Специализированный межрайонный административный суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 675 КоАП РК. За незаконное использование полицейской формы суд постановил оштрафовать мужчину на 5 МРП (17250 тенге) с конфискацией специального обмундирования.

Напомним, ранее молодую девушку задержали на улицах Актобе. Девушка находилась в нетрезвом состоянии и была одета в полицейскую форму.

А в этом месяце ненастоящего подполковника полиции заподозрили в совершении краж в Павлодаре. Молодого человека задержали в Алматы.

Установлено, что, переодевшись в форму полицейского, подозреваемый входил в доверие к жителям Павлодара и совершал преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046917-almatinets-reklamiroval-sushi-v-forme-politseyskogo-i-poplatilsya-za-eto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.