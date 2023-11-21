Алматинец рекламировал суши в форме полицейского и поплатился за это

В Алматы стражи порядка задержали мужчину, который рекламировал суши в полицейской форме. Алматинца привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Житель Алматы снял рекламу суши в полицейской форме и выложил видео в соцсетях.

"Я – начинающий блогер, снял эту рекламу, чтобы было интересно, и распространил. То, что это является нарушением закона, я не знал. Впредь такого не повторится", – рассказал алматинец.

Специализированный межрайонный административный суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 675 КоАП РК. За незаконное использование полицейской формы суд постановил оштрафовать мужчину на 5 МРП (17250 тенге) с конфискацией специального обмундирования.

Напомним, ранее молодую девушку задержали на улицах Актобе. Девушка находилась в нетрезвом состоянии и была одета в полицейскую форму.

А в этом месяце ненастоящего подполковника полиции заподозрили в совершении краж в Павлодаре. Молодого человека задержали в Алматы.

Установлено, что, переодевшись в форму полицейского, подозреваемый входил в доверие к жителям Павлодара и совершал преступления.