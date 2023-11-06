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Ненастоящего подполковника полиции задержали в Алматы (видео)

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Подозреваемый в Павлодаре
Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

Ненастоящего подполковника полиции подозревают в совершении краж в Павлодаре. Молодого человека задержали в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, оперативниками Павлодарской области в Алматы задержан 33-летний житель ВКО.

Установлено, что, переодевшись в форму полицейского, подозреваемый входил в доверие к жителям Павлодара и совершал преступления.

"Граждане, видя человека в форме сотрудника полиции, доверяли ему, не осознавая, что перед ними может быть злоумышленник. Лжеполицейский использовал служебную форму в своих корыстных целях", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Так, по информации ведомства, 26 октября в полицию Павлодара обратилась 63-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 5 октября по объявлению к ней обратился парень по имени Асхат.

Он пояснил, что приехал в город на учебу и ему нужно срочно снять комнату. Сомнений у женщины молодой человек не вызвал, так как был в форме подполковника полиции и для убедительности показал служебное удостоверение.

Через 20 дней квартирант исчез, прихватив с собой норковую шубу хозяйки стоимостью в 700 тысяч тенге.

А 29 октября в полицию обратился 20-летний павлодарец и рассказал, что еще 4 сентября около 03.00 ночи неизвестный украл из комнаты общежития 50 тыс. тенге.

Полицейские возбудили дело по ст.188 УК РК (Кража). Подозреваемого задержали в Алматы, им оказался раннее судимый за аналогичное преступление житель ВКО. Сейчас он водворен в ИВС УП Павлодара. Вещественные доказательства изъяты в полном объеме.

Стражами порядка проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Павлодарской области.

Также у мужчины обнаружена полицейская экипировка: форма, удостоверения, которые он приобрел в свободной продаже.

Правоохранители попросили всех, кто еще мог пострадать от действий подозреваемого, обратиться с заявлением в Северный отдел полиции УП Павлодара по адресу: улица Астана, 55 или позвонить по телефону 102.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

1) в крупном размере;  

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

1) преступной группой; 

2) из нефтегазопровода; 

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044304-nenastoyaschego-podpolkovnika-politsii-zaderzhali-v-almaty-video/

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