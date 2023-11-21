Иностранца избили на улице в Талдыкоргане

Гражданина Турции избили возле одного из супермаркетов в Талдыкоргане - полиция города задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

28-летний иностранец обратился в органы правопорядка с заявлением, в котором потребовал принять меры к неизвестному, избившему его мужчине. Инцидент произошел возле одного из супермаркетов города, говорится на официальном медиапортале ведомства.

Полицейские Талдыкоргана установили молодого мужчину, который подозревается в хулиганстве в отношении иностранного гражданина. Его задержали и доставили в отделение.

Подозреваемым оказался 24-летний житель соседнего Ескельдинского района. Выяснение отношений между молодыми людьми произошло в ночное время у одного из крупных магазинов, которое вскоре переросло в потасовку, уточнили в полиции.

По данному факту заведено уголовное дело по статье “Хулиганство” УК РК.

Отметим, согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.