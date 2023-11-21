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Иностранца избили на улице в Талдыкоргане

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Мужчина сжал кулак
Хулиган. Иллюстративное фото: Basak Gurbuz Derman/Getty Images

Гражданина Турции избили возле одного из супермаркетов в Талдыкоргане - полиция города задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

28-летний иностранец обратился в органы правопорядка с заявлением, в котором потребовал принять меры к неизвестному, избившему его мужчине. Инцидент произошел возле одного из супермаркетов города, говорится на официальном медиапортале ведомства.

Полицейские Талдыкоргана установили молодого мужчину, который подозревается в хулиганстве в отношении иностранного гражданина. Его задержали и доставили в отделение.

Подозреваемым оказался 24-летний житель соседнего Ескельдинского района. Выяснение отношений между молодыми людьми произошло в ночное время у одного из крупных магазинов, которое вскоре переросло в потасовку, уточнили в полиции.

По данному факту заведено уголовное дело по статье “Хулиганство” УК РК.

Отметим, согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046841-inostrantsa-izbili-na-ulitse-v-taldykorgane/

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