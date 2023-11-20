Сбежал в спортивном костюме: подозреваемый в грабеже попал на видео в Астане

В Астане стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в грабеже магазина. Ранее задержанный был судим за кражу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, продавцы магазина сообщили, что парень зашел в магазин и в примерочной кабине надел спортивный костюм. При выходе, со слов сотрудников, он, минуя кассу, вышел из зала, когда сработал антикражный магнит.

"Судя по видео, злоумышленник пытался убедить работниц, что находится в собственной одежде и сбежал из магазина", – сообщили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 27-летний житель столицы, который уже был ранее судим за кражи. Задержанный дал признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж).

Добавим, что, согласно статье 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в полицию Астаны обратилась девушка, которая заявила, что ночью на улице на нее напал мужчина. По словам потерпевшей, он бил ее по лицу и забрал телефон.