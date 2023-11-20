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Павлодарец назначил встречу мужчине, который отправлял интимные фото его юной дочери

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Девочка с телефоном в руках
Девочка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Письмо от имени родственников девочки, которую мужчина просил отправить интимные фото, появилось в Instagram. Указывается, что неизвестный вел переписку под видом 11-летнего мальчика. Информацию прокомментировали в ДП Павлодарской области, передает NUR.KZ.

По словам родственников, 30-летнего мужчину задержали 17 ноября. Указывается, что он отправлял 11-летней школьнице свои интимные фотографии и взамен просил ребенка сделать то же самое. Общение вели через Telegram.

Подозреваемый состоял в различных пабликах и указывал, что ему всего лишь 11 лет.

"Переписки заметила мама девочки. После этого от имени дочери с отправителем интимных фото общался отец, чтобы вычислить неизвестного. Мужчина согласился на встречу около школы, где его и поймали отец девочки и его друзья. Они передали задержанного полиции. В ходе досмотра у подозреваемого нашли нож, на его телефоне - видео интимного характера, где он сам себя удовлетворял", - говорится в посте в Instagram.

В ДП Павлодарской области подтвердили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.124 ч.1 УК РК (Развращение малолетних). Мужчина задержан и водворен в ИВС в Павлодаре.

Добавим, что согласно ст.124 ч.1 УК РК совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Напомним, ранее в Павлодаре женщину 1960 года рождения нашли мертвой в собственной квартире. При этом она сидела на стуле за столом в кухне. В ДП региона отметили, что точную причину смерти еще предстоит установить, назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046659-pavlodarets-naznachil-vstrechu-muzhchine-kotoryy-otpravlyal-intimnye-foto-ego-yunoy-docheri/

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