Граждане Филиппин, Ирана и других стран: почти 300 иностранцев-нелегалов выявили в Алматы

Полицейские Алматы выявили 277 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Среди них граждане как ближнего, так и дальнего зарубежья, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Представители миграционной службы совместно с полицией Алматы занимаются выявлением фактов незаконной миграции.

"В результате проверки строительных объектов выявлено 277 иностранцев, нарушивших правила пребывания в РК. 28 из них граждане стан дальнего зарубежья: Нигерия – 11, Турция – 19, Индия – 3, Филиппины – 2, КНР – 1, Иран – 1.

А также 249 граждан стран ближнего зарубежья: Узбекистан – 184, Россия – 38, Таджикистан – 18, Туркменистан – 4, Азербайджан – 3, Кыргызстан – 1 и Украина – 1", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 145 иностранцев не имели документов, удостоверяющих личность. Они были водворены в приемник-распределитель. Еще 62-х человек решением суда депортировали из страны.

"Кроме того, приняты меры в отношении 82 юридических лиц, нарушивших правила приглашения иностранцев и не обеспечивших их своевременный отъезд", – добавили стражи порядка.

При этом напомним, что в начале месяца алматинские полицейские также сообщали более чем о сотне депортированных иностранцев.

Задержанные иностранцы. Фото: polisia.kz

Отметим, что согласно статье 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (51 750 тенге) либо административное выдворение за пределы РК.