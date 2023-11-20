20-летнего парня задержали с поличным при получении денег в ВКО (видео)

В Усть-Каменогорске сотрудники УБОП задержали подозреваемого в вымогательстве, который угрожал своей жертве расправой и оружием, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проведения профилактических мероприятий оперативники управления по борьбе с организованной преступностью установили факт вымогательства 100 тыс. тенге у 21-летнего жителя Усть-Каменогорска.

Задержание. Фото: ДП ВКО

Получив сигнал, полицейские приступили к проверке. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в момент получения денежных средств полицейские с поличным задержали 20-летнего подозреваемого у одного из дворов по проспекту Назарбаева.

На месте стражи порядка изъяли вещественные доказательства - денежные средства, подтверждающие противоправные действия.

Как выяснилось, подозреваемый несколько раз встречался с потерпевшим и под угрозой применения насилия, а также предмета, похожего на пистолет, озвучил свои требования по передаче денег, взамен забрав удостоверение личности.

В последующем оружие оперативники нашли у одного из родственников задержанного.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.194 ч.2 УК РК "Вымогательство".

Добавим, что согласно ст.194 ч.2 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники УБОП совместно с бойцами спецназа на территории Алматинской области, города Алматы и области Жетісу задержали подозреваемых в вымогательстве. По информации МВД, группа состояла из семи человек в возрасте от 21 года до 46 лет. Их поместили под стражу.