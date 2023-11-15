Воспитателя детсада подозревают в избиении ребенка в Кызылорде

Воспитателя детского сада подозревают в избиении ребенка в Кызылорде - начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Информация об избиении ребенка появилась в паблике kritikakyzylordy в Instagram. Автор указала, что няня избивала ее ребенка. Она также призвала других родителей обратить внимание, если у детей вдруг появились синяки и ссадины.

В новостном Telegram-канале МВД РК по данному поводу сообщили, что в полицию Кызылорды поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего о принятии мер к воспитателю, которая, как утверждает заявитель, нанесла телесные повреждения ребенку в одном из частных детсадов.

На основании заявления было незамедлительно зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК.

"Проводятся все необходимые следственные действия, изъятые видеозаписи приобщены к материалам уголовного дела. Назначены судебные экспертизы. По результатам СМЭ ребенку нанесен "легкий вред здоровью". Ожидаются результаты судебно-габитологической экспертизы", - сообщили в полиции.

В отношении 41-летнего воспитателя взято обязательство о явке в ОВД.

Также в соответствии со ст. 200 УПК РК направлено представление в областное управление образования.

Отметим, согласно части 2 статьи 140 УК РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно статье 20 УПК РК, установив при производстве по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе внести в соответствующие государственные органы, организации или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона.