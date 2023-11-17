Сборную Сан-Марино по футболу эвакуировали из отеля в Астане из-за сообщения о бомбе

Вчера вечером полицейским Астаны поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в гостинице, где расположилась сборная Сан-Марино по футболу, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Федерации Футбола Сан-Марино, вчера около 22:10 сборную страны эвакуировали из гостиницы "Sheraton" в Астане из-за сообщения о взрывном устройстве.

В столицу футболисты приехали для участия в матче против сборной Казахстана в рамках отбора на Евро-2024.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны, на канал "102" поступил вызов о том, что в гостинице "Sheraton" заложено взрывное устройство.

"На место незамедлительно прибыли экстренные службы и действовали согласно алгоритму. Все посетители и персонал гостиницы были эвакуированы. Кинологами и взрывотехниками был проведен осмотр здания и близлежащей территории. Взрывное устройство не обнаружено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту сейчас возбуждено уголовное дело согласно статье 273 Уголовного кодекса РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Устанавливается личность звонившего.

Отметим, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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