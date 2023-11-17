На мужчину и подростка напали с ножом в Талдыкоргане

В Талдыкоргане мужчину и подростка ограбили на десятки тысяч тенге - неизвестные отобрали деньги, угрожая ножом. Подозреваемых уже задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, вечером 14 ноября в полицию обратились двое граждан, один из которых - несовершеннолетний.

"В своем заявлении молодые люди сообщили, что подверглись разбойному нападению со стороны группы неизвестных, которые, угрожая ножом, завладели 179 тыс. тенге", - говорится в сообщении.

Полицейские за два дня установили и задержали подозреваемых. Отмечается, что подозреваемые передвигались на Mercedes, стражам порядка удалось по камерам видеонаблюдения отследить авто.

"Сейчас подозреваемые задержаны и водворены под стражу. Автомашина изъята и помещена на спецстоянку", - добавили в полиции.

Часть похищенных денег была обнаружена у задержанных и возвращена законному владельцу.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 192 УК РК "Разбой.

Согласно статье 192 Уголовного кодекса РК, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до семи 3 с конфискацией имущества.

При этом разбой, совершенный:

группой лиц по предварительному сговору;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

с причинением тяжкого вреда здоровью, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в области Ұлытау осудили вымогателей, которые напали на бизнесмена и требовали у него 20 млн тенге.