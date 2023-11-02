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Устроили засаду, связали и требовали деньги: вымогателей осудили в области Ұлытау

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Молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

В области Ұлытау суд вынес приговор группе вымогателей, которые напали на бизнесмена и требовали у него 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал Polisia.kz.

По данным правоохранителей, в отдел полиции города Сатпаева области Ұлытау с заявлением обратился 36-летний предприниматель.

Мужчина сообщил, что неизвестные лица обманом заманили его в квартиру и с применением насилия вымогали деньги.

Как сообщили полицейские, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области задержали мужчин в возрасте 43 и 27 лет, а также 31-летнюю женщину.

"Следствием установлено, что злоумышленники, при совершении преступления, распределили роли. Так, женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего на квартиру, где соучастниками была организована засада. Последние, надев маски и перчатки, напали на жертву, связали его, с применением насилия, требовали у него 20 млн тенге.

Не достигнув результата, вымогатели вытащили из барсетки потерпевшего 70 тысяч тенге и скрылись с места преступления", – рассказали стради порядка.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательство в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и статье 192 УК РК "Разбой".

В итоге приговором межрайонного специализированного суда по уголовным делам области Ұлытау мужчины приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы, женщина к 7 годам заключения.

Добавим, что согласно статье 192 Уголовного кодекса РК, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до семи 3 с конфискацией имущества.

При этом разбой, совершенный:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
  • с причинением тяжкого вреда здоровью, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, по статье 194 УК РК, вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043864-ustroili-zasadu-svyazali-i-trebovali-dengi-vymogateley-osudili-v-oblasti-ulytau/

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