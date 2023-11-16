Казахстанца заподозрили в участии в террористической организации в Сирии

Сегодня правоохранители вернули в Казахстан из Болгарии гражданина РК, которого подозревают в участии в террористической группировке в Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным ведомства, сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, КНБ, Интерпола МВД при содействии МИД РК из Болгарии экстрадировали гражданина Казахстана.

"Он подозревается в том, что, будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок", – говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении мужчины было начато досудебное расследование. Его объявили в международный розыск.

В мае этого года подозреваемого задержали в Болгарии. Сейчас же он водворен в следственный изолятор города Астаны.

"За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", – добавили представители Генпрокуратуры.

Отмечается, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года.

При этом напомним, что 10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками КНБ был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок.

По информации ведомства, мужчина разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину.

Также отметим, что в Уголовном кодексе РК есть статья 257, в которой прописано наказание за создание и руководство террористической группой, а также за участие в ее деятельности.

Так, создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от 10 до 17 лет с конфискацией имущества, лишением гражданства РК или без такового.

При этом участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества, лишением гражданства РК или без такового", – говорится в тексте УК РК.