КНБ вернул казахстанца, состоявшего в террористических группировках в Сирии
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10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками КНБ был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
По информации официального сайта ведомства, мужчина разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину.
"Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности.
По прибытии в Казахстан он был взят под стражу.
В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 УК РК (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности)", - рассказали в КНБ РК.
В ведомстве добавили, что факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия.
Наказание за создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности
Согласно ст.257 УК РК:
1. Создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.
2. Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045243-knb-vernul-kazahstantsa-iz-sirii/