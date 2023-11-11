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КНБ вернул казахстанца, состоявшего в террористических группировках в Сирии

Опубликовано:

Казахстанец
Казахстанец. Фото: КНБ РК

10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками КНБ был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, мужчина разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину.

"Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности.

По прибытии в Казахстан он был взят под стражу.

В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 УК РК (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности)", - рассказали в КНБ РК.

В ведомстве добавили, что факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия.

Наказание за создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности

Согласно ст.257 УК РК:

1. Создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового. 

2. Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045243-knb-vernul-kazahstantsa-iz-sirii/

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