КНБ вернул казахстанца, состоявшего в террористических группировках в Сирии

10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками КНБ был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, мужчина разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину.

"Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности.

По прибытии в Казахстан он был взят под стражу.

В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 УК РК (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности)", - рассказали в КНБ РК.

В ведомстве добавили, что факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия.

Наказание за создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности

Согласно ст.257 УК РК:

1. Создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.

2. Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.