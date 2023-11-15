Иностранцы попали в ДТП на угнанном авто в Уральске, уходя от погони

Двое граждан Узбекистана совершили ДТП на угнанном авто в Уральске - они врезались в забор, пытаясь уйти от полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Вечером 13 ноября у патрульных полицейских вызвала подозрения автомашина Volkswagen Passat, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Они потребовали от водителя остановиться, однако он не подчинился и продолжил движение, а после врезался в забор частного дома по улице Абдолова.

После водителя задержали.

Как оказалось, в авто находились два человека - оба являются гражданами Узбекистана.

Мужчины 1996 года рождения были пьяны - находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Кроме того, автомобиль был угнан. Владельцем немецкого универсала является житель района Байтерек, 1978 года рождения.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статье 200 УК РК.

Согласно части 2 статьи 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительном сговору, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, на днях пьяный водитель Lexus пытался скрыться от полиции и попал в ДТП в Павлодаре - на светофоре он столкнулся с легковым авто, проезжая на "красный" свет.