Спецоперация в Шымкенте: задержаны 10 человек (видео)

Предполагаемых членов организованной преступной группы задержали в Шымкенте. Всего в полицию доставили 10 человек, из которых четыре наиболее активных участника взяты под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе спецоперации сотрудники УБОП ДП Шымкента задержали группу подозреваемых в вымогательстве. Их возраст варьируется от 20 до 40 лет, большая часть из них ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

"Задержанные на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической силы вымогали денежные средства у двух местных предпринимателей, завладели их автомашинами BMW и "ВА3-2114".

При проверке изъяты четыре единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, наркотические средства и иные вещественные доказательства", - рассказали в МВД.

В полицию доставили 10 человек, из которых четыре наиболее активных участника группы взяты под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование по нескольким статьям УК РК.

Напомним, ранее силовики провели масштабную спецоперацию в области Жетісу. В результате пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся незаконной добычей рыбы на озере Балхаш с дальнейшей реализацией.

В состав группы, по данным МВД, входили более 30 человек из числа жителей Сарканского района и Талдыкоргана, роли каждого были распределены - это организаторы, браконьеры, перевозчики и скупщики.

Правоохранители провели порядка 20 обысков. Предварительный ущерб превысил 270 млн тенге. Всех подозреваемых доставили в полицию, а четверых водворили в изолятор временного содержания.