Масштабная спецоперация в области Жетісу: задержаны более 30 человек (видео)

Сотрудниками УБОП ДП и ДКНБ области Жетісу при координации прокуратуры пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся незаконной добычей рыбы на озере Балхаш с дальнейшей реализацией, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в состав группы входили более 30 человек из числа жителей Сарканского района и Талдыкоргана, роли каждого были распределены - это организаторы, браконьеры, перевозчики и скупщики.

Правоохранители провели порядка 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 51 тонны рыбы, 38 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 - незарегистрированного, более 450 боеприпасов, крупная сумма денег, религиозная литература, 11 моторных лодок и 210 рыболовных сетей от 80 до 120 метров каждая. Предварительный ущерб превысил 270 млн тенге.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий все участники преступной группы доставлены в полицию, из которых четверо организаторов водворены в изолятор временного содержания.

Расследование проводится следственным управлением ДП области Жетісу по фактам незаконной добычи рыбных ресурсов группой лиц с причинением крупного ущерба и незаконного хранения оружия", - сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Добавим, что в соответствии со ст.335 УК РК:

1. Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, если это деяние совершено:

1) с причинением значительного ущерба;

2) с применением взрывчатых или химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления рыбных ресурсов и других водных животных и растений, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное неоднократно, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, в том числе осетровых видов рыб;

2) на нерестилищах, в местах размножения других водных животных или на миграционных путях к ним;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

5) с применением самоходного транспортного плавающего средства;

6) на особо охраняемых природных территориях и на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией, –

наказываются штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

1) с причинением крупного ущерба;

2) преступной группой;

3) лицом, лишенным права заниматься деятельностью по добыче рыбных ресурсов, других водных животных или растений, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

А согласно ст.287 УК РК:

1. Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

5. Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.