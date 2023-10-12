Полиция задержала осужденного, скрывшегося от правоохранителей в Астане
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В Астане стражи порядка задержали мужчину, скрывшегося ранее от правоохранителей по дороге в СИЗО, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
В ДП Астаны сообщили, что патрульный наряд и сотрудники криминальной полиции задержали осужденного, сбежавшего ранее.
"Теперь ему грозит дополнительная уголовная ответственность по статье 426 УК РК, которая предусматривает лишение свободы до 3 лет", – говорится в сообщении полиции.
Напомним, вчера в КУИС сообщили, что в столице ищут скрывшегося от полиции осужденного. Он пропал когда сотрудники везли его в изолятор.
По данным ведомства, в его отношении было отменено условно-досрочное освобождение.
Согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. То же деяние, совершенное:
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040647-politsiya-zaderzhala-osuzhdennogo-skryvshegosya-ot-pravoohraniteley-v-astane/