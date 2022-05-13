Заключенные устроили массовую драку в колонии Уральска

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В колонии Уральска произошла массовая драка, в которой пострадали 10 человек. Инцидент с участием осужденных случился 10 мая в учреждении РУ-170/2. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 10 мая около 05.00 часов в общежитии колонии средней безопасности в Уральске произошла словесная перепалка между осужденными, переросшая в драку.

В течение 10 минут инцидент был локализован силами дежурного наряда. Всем лицам, принимавшим участие в потасовке, оказана первая медицинская помощь. Они вывезены в областную многопрофильную больницу для обследования.

Жизни и здоровью заключенных ничего не угрожает.

"По данному факту сотрудниками Зачаганского ОП УП Уральска проводится досудебное расследование по ст.107 ч.2 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сообщили в ДУИС по ЗКО.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день со стороны осужденных жалоб и заявлений не имеется. Назначено служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969172-zaklyuchennye-ustroili-massovuyu-draku-v-kolonii-uralska/