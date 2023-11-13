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"Знал, где находятся ключи": экс-работника мебельного цеха в Астане заподозрили в краже инструментов

Опубликовано:

Инструмент
Инструмент. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане стражи порядка задержали бывшего работника мебельного цеха, который подозревается в краже инструментов на 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, со склада цеха были похищены 13 двигателей Helz, сварочный аппарат, болгарка и набор ключей. Материальный ущерб составил около 1 млн тенге.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался бывший 29-летний работник цеха.

"Мужчина, зная, где находятся ключи от склада, ночью пробрался на территорию и вынес инструменты. Краденые инструменты он сбыл скупщикам по низкой цене", – сообщили в полиции.

По этому делу проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

Подозреваемый дал признательные показания. Сотрудники ведомства проверяют его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в одном из супермаркетов Астаны были украдены 36 упаковок гигиенических средств. Полицейские задержали подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045458-znal-gde-nahodyatsya-klyuchi-eks-rabotnika-mebelnogo-tseha-v-astane-zapodozrili-v-krazhe-instrumentov/

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