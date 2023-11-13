О "нападении террористов" на школу в Таразе сообщил 11-летний мальчик

В Таразе школьник сообщил в полицию о якобы нападении террористов на одно из учебных заведений. По этому делу стражи порядка завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейским Тараза поступило сообщение о том, что на одну из школ города якобы напали террористы.

"После поступления звонка все экстренные службы незамедлительно прибыли на указанный адрес. Из учебного заведения было эвакуировано 750 человек. Полицейские провели обследование всего здания и прилегающей к нему территории. В результате проверки каких-либо предметов и посторонних лиц не обнаружено", – подчеркнули правоохранители.

При этом позже стражи порядка задержали 11-летнего ребенка, который ранее учился в этой школе.

"При опросе с участием психолога, родителей и педагога несовершеннолетний признался, что совершил злонамеренный звонок ради шутки с мобильного телефона своей старшей сестры", – добавили представители МВД

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А полицейские отметили, что если преступление совершено несовершеннолетним, то ответственность несут родители, на которых налагается существенный штраф, а также возмещение самого ущерба.

Также напомним, что ранее замгенпрокурора Асет Чиндалиев объяснял, что мероприятия по проверке подобных фактов отнимают много времени и ресурсов.

"На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. В результате экстренные службы отвлекаются от реальных задач по спасению тех, кому действительно угрожает опасность или нужна срочная помощь", – подчеркивал он.