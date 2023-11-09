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Мыли полы в нижнем белье: видео с заключенными прокомментировали в ДУИС

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Осужденные в Карагандинской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda

В Сети появилось видео, снятое в одной из колоний Карагандинской области. На кадрах видно, как мужчин в нижнем белье заставляют мыть полы. Случившееся прокомментировали в ДУИС, передает NUR.KZ.

"Издевательства над заключенными в колонии №31 особого режима в Долинке. "Воспитывают" зеков их же собратья по несчастью из числа приближенных к администрации колонии", - указывается в подписи к опубликованному видео.

На кадрах видно, как осужденные в одном нижнем белье моют полы в помещении. Причем делают это на скорость и под громкие крики.

Видео прокомментировали в ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау. В ведомстве отметили, что факт неправомерных действий в учреждения №31 имел место ранее.

"Проведено служебное расследование, сотрудники привлечены к ответственности.

В целях недопущения распространения недостоверной информации организовано посещение учреждения представителями правозащитных организаций. Кроме того, руководством ДУИС по итогам посещения проведена встреча с родственниками осужденных.

В настоящий момент оперативная обстановка в учреждении стабильная и находится на контроле руководства ДУИС", - отметили в ведомстве.

Напомним, в марте этого года четверых осужденных доставили из колонии в первую городскую больницу Павлодара с колото-резаными ранами. Об этом сообщили в областной станции скорой помощи.

В ДУИС региона пояснили, что заключенные занимались членовредительством. Причиной данных поступков послужило замечание со стороны администрации на их действия (занавешивание камер видеонаблюдения). Ножевых ранений у осужденных не было. Для совершения противоправных действий они использовали гвоздь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044954-myli-poly-v-nizhnem-bele-video-s-zaklyuchennymi-prokommentirovali-v-duis/

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