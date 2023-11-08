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30 лет независимости Казахстана

Собрала около 30 млрд тенге: депутатов обеспокоила новая схема мошенничества

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Люди жмут друг другу руки
Рукопожатие. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Даулет Мукаев сегодня на пленарном заседании палаты указал на новый вид мошенничества, появившийся в Казахстане, и попросил генпрокурора принять меры, передает корреспондент NUR.KZ.

Даулет Мукаев сообщил, что существует множество видов интернет-мошенничества.

"В последнее время через социальные сети увеличилось количество поставщиков дешевых товаров из Китая, Турции и США под названием "Bayer". Одни из них зарегистрированы в стране и работают легально, а другие – просто обманывают население.

Раньше мы много слышали о финансовых пирамидах и интернет-мошенниках. А сейчас мы часто слышим жалобы простых людей, которые отдали все что у них было обещавшим их обогатить байерам.

Одна из них была известна в стране под псевдонимом Айс Муратова, настоящее имя – Арайлым", – сказал депутат.

По его словам, за последние 2 года она завоевала доверие населения, торговала и рекламировала себя только с хорошей стороны. В том числе обещала отправлять из Китая дешевые товары и посуду.

"Через социальные сети она показала себя как крупный предприниматель и заявляла, что сотрудники работают у нее законно. Просила отправлять платежи без каких-либо контрактов, только путем перевода денег на карту. Правда, вначале она отправляла необходимый товар за небольшую сумму денег, а потом, когда платеж доходил до крупной суммы, обманывала всех вкладчиков. С тех пор они не могут вернуть ни товара, ни денег.

По информации в сети, она собрала в общей сложности около 30 млрд тенге у более чем 5 тысяч граждан из разных регионов страны и всех обманула", – добавил мажилисмен.

Назвав эту схему финансовой пирамидой, Даулет Мукаев попросил генпрокурора принять срочные меры, и задержать представляющуюся предпринимательницей Айс Муратову.

В середине октября полицейские предупредили казахстанцев о новой активизации мошенников и рассказали о самых распространенных преступных схемах, с помощью которых они обманывают и крадут деньги казахстанцев.

Так, чаще всего аферисты обманывают пожилых людей, предлагают "выгодные" инвестиции или совершают обманные банковские операции.

А в конце сентября Минюст предупредил казахстанцев о новой схеме мошенников. Сообщалось, что в последнее время мошенники начали обращаться к гражданам от имени руководства ведомства и запрашивать у них личные данные – аферисты представляются сотрудниками органов юстиции и для убедительности предъявляют фиктивные ID-карты государственного служащего.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044773-sobrala-okolo-30-mlrd-tenge-deputatov-obespokoila-novaya-shema-moshennichestva/

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