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"Бросался камнями": инцидент на территории школы сняли на видео в области Жетісу

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Мужчина на территории школы в области Жетысу
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В Сети появилось видео с инцидентом, снятым на территории школы в селе Мамбет. На кадрах было видно, как мужчина кидался камнями. Ситуацию прокомментировали в ДП области Жетісу, передает NUR.KZ.

"Некто в спортаке проник на территорию школы и бросался камнями. Это было в селе Мамбет, что в области Жетісу. Разбил как минимум три окна", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП области Жетісу. Здесь отметили, что видеозапись произведена на территории сельской школы в Коксуском районе.

"От агрессивных действий мужчины никто не пострадал. Правонарушитель был установлен полицейскими и задержан. Им оказался 22-летний местный житель, который состоит на специальном врачебном учете. В настоящее время молодой человек помещен в областной психоневрологический диспансер", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в области Жетісу женщину-акима сельского округа подозревают в смертельном наезде на 14-летнего школьника.

В ДП региона подтвердили, что ДТП с участием несовершеннолетнего зарегистрировано 2 ноября. Подросток 2009 года рождения погиб под колесами Hyundai Creta. Установлено, что автомобилем управляла 39-летняя женщина.

По факту с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть). Иномарка помещена на спецстоянку.

В акимате Кербулакского района добавили, что аким сельского округа действительно фигурирует в материалах расследования в качестве одного из участников смертельной аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044556-brosalsya-kamnyami-intsident-na-territorii-shkoly-snyali-na-video-v-oblasti-zhetisu/

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