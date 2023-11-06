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Предприниматель из Актау проигнорировал запрет, и его незаконную постройку снесли

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Снос постройки
Снос постройки. Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В Актау сегодня снесли незаконно строящийся гостевой дом. Предприниматель строил объект без необходимых разрешительных документов, передает Lada.kz.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области в ходе внеплановой проверки выявило, что гостевой дом, расположенный на участке №39/7 в производственной зоне №9, строится незаконно. В связи с этим застройщику выписали административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 316, частью 1 статьи 321 и частью 1 статьи 463 КоАП РК. Кроме того, ему отправили предписание о прекращении строительно-монтажных работ.

Но, как пишет издание, предприниматель проигнорировал данные акты. В связи с этим управление ГАСК региона подало исковое заявление о принудительном сносе самовольно построенного незаконного объекта строительства в соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса РК, которое было удовлетворено судебным решением.

"В рамках борьбы с незаконными застройками ведутся судебные разбирательства. В результате рассмотрения судом было признано незаконным строительство 29 жилых домов, и суд вынес решение о сносе 28 из них. Одно из зданий, которое строилось без рабочего проекта и без получения положительного заключения экспертизы, было снесено по решению суда 30 октября. Гостевой дом строился без согласования рабочего проекта и не получил положительного экспертного заключения. Кроме того, отсутствовали технический и авторский надзоры", – сообщил руководитель отдела градостроительного контроля Нурбол Жоланбеков.

Напомним, ранее в Алматы снесли очередную незаконную пристройку к кафе, которая располагалась в микрорайоне Жулдыз.

Также в южной столице по решению суда снесли незаконно построенную автомойку, расположенную в микрорайоне Шугыла.

В Астане ради строительства школы власти решили снести целый квартал частного сектора. Однако жители четырех домов отказались выселяться, даже несмотря на решение суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044393-predprinimatel-iz-aktau-proignoriroval-zapret-i-ego-nezakonnuyu-postroyku-snesli/

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