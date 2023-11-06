Мужчина умер после одного удара кулаком в области Жетісу

В области Жетісу мужчину один раз ударили кулаком, в результате он скончался. Произошло это после того, как он не поделил с водителем дорогу. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как автомобиль красного цвета случайно при выезде на проезжую часть цепляет сидящего на корточках мужчину. Возникает ссора, в ходе которой водитель бьет оппонента по лицу. Затем он поднимает упавшего и садит в машину.

Автор поста уточняет, что пострадавший скончался от удара кулаком.

Как рассказали в ДП области Жетісу, случай произошел 29 октября в Алакольском районе. В ведомстве подтвердили регистрацию смерти одного из участников драки.

"Инцидент между двумя мужчинами, зафиксированный камерой видеонаблюдения, произошел в Ушарале. Получивший удар по лицу 40-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, где на следующие сутки скончался в реанимационном отделении. В качестве подозреваемого задержан 35-летний местный житель. Он сейчас водворен в ИВС Алакольской районной полиции", - пояснили в пресс-службе ДП области Жетісу.

В ведомстве дополнили, что расследование проводят по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Добавим, что согласно ст.106 ч.3 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось жуткое видео нападения на девушку в Талдыкоргане. Ей порезали горло канцелярским ножом. Подозреваемым оказался ее бывший парень. Пострадавшую доставили в больницу, а 35-летнего мужчину задержали.