Вырвали у пенсионерки сумку с 19 млн тенге: обвиняемым вынесли приговор в СКО

В Северо-Казахстанской области у пенсионерки вырвали из рук сумку с 19 млн тенге. Перед судом по обвинению в грабеже в особо крупном размере предстали жители Петропавловска и Кызылжарского района, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По информации официального сайта Северо-Казахстанского областного суда, 21 декабря 2021 года двое обвиняемых, действуя группой лиц по предварительному сговору по разработанному ими преступному плану, заранее отследили маршрут передвижения своей жертвы с работы до дома.

После чего, воспользовавшись темным временем суток, совершили открытое хищение денежных средств в особо крупном размере, причинив материальный ущерб на сумму 19 260 500 тенге.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей и материалами дела.

Жителей региона признали виновными по п.2 ч.4 ст.191 УК РК и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также они должны выплатить всю сумму причиненного ущерба - 19 260 500 тенге.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2021 года сообщалось, что неизвестный отобрал сумку с 19 млн тенге у 73-летней жительницы Северо-Казахстанской области. Факт полицейские зарегистрировали по п.2 ч.4 ст.191 УК РК "Грабеж". Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.