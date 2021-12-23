Сумку с 19 млн тенге отобрали у пенсионерки в СКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

21 декабря неизвестный отобрал сумку с 19 млн тенге у 73-летней жительницы Северо-Казахстанской области. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Вечером 21 декабря в полицию поступило сообщение о том, что возле дома №5 по улице Тенистой в поселке Солнечный неизвестный отобрал у 73-летней пенсионерки сумку с 19 млн тенге.

Факт зарегистрировали по ч.4 п.2 ст.191 УК РК "Грабеж". Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого. Созданы 6 групп, в состав которых вошли опытные сотрудники.

Проводятся подворные обходы и отрабатывается круг общения потерпевшей.

По словам пожилой женщины, она не запомнила лица преступника. Однако назвала рост нападавшего - примерно 170 сантиметров, он был одет в куртку до пояса.

"Если вы располагаете какой-либо информацией по данному преступлению, просим обращаться на номер 102", - обратились полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948229-sumku-s-19-mln-tenge-otobrali-u-pensionerki-v-sko/