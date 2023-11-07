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Массовая гибель домашних животных в Алматы: стали известны подробности (видео)

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Девочка с лабрадором в парке
Девочка и лабрадор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Накануне стало известно, что в одном из жилых комплексов Алматы произошла массовая гибель животных. Хозяева четвероногих рассказали подробности трагедии, передает сайт телеканала КТК.

Сразу пять собак и одна кошка погибли в алматинской многоэтажке. Хозяева животных считают, что причиной смерти их питомцев стала травля грызунов и насекомых в многоэтажке, о чем жильцов, однако, не предупредили.

"У меня был шпиц Кекс и кошечка Ночка. Вечером 2-го числа мы ходили гулять с Кексом. После прогулки через час ему стало плохо, у него началась тошнота, сразу же переходящая в судороги с остановкой дыхания. Это отравление нейротоксичным ядом, у нас есть заключение из клиники", - рассказала алматинка Кристина Шишкина.

По словам Кристины и хозяев других животных, состояние четвероногих ухудшалось сразу после прогулки. У всех наблюдались схожие симптомы: тошнота и судороги.

Люди предполагают, что причиной гибели могла стать травля грызунов, однако не исключают, что вина может лежать и на ком-то другом.

"Территория полностью закрытая. Животные гуляли только внутри территории. За вот этот промежуток времени их погибло шесть штук. Мы все пока в шоке. Управляющая компания в чатах писала, что обработка была 2-го числа, то есть за день до трагедии они это написали. Еще раз: они это написали постфактум", - поделился Артем Селян.

Источник: КТК

Напомним, то полиция уже возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

"Проводится комплекс следственных мероприятий с целью установления причины смерти животных и других обстоятельств дела", – сообщили вчера в правоохранительных органах.

Добавим, согласно части 1 статьи 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 120 МРП (414 тыс. тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов;
  • либо арестом на срок до 30 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044294-massovaya-gibel-domashnih-zhivotnyh-v-almaty-stali-izvestny-podrobnosti-video/

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