Гибель домашних животных в ЖК в Алматы расследует полиция
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На территории одного из жилых комплексов в Алматы начали погибать домашние животные – об этом заявили сами жители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Жители Алматы пожаловались в Instagram, что на территории одного из городских жилых комплексов – по их словам, речь идет о ЖК "Легенда" – начали погибать домашние животные. Их хозяева обратились в полицию с требованием наказать виновных.
Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию –там сообщили, что по данному факту УП Алмалинского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 316 УК РК.
"Проводится комплекс следственных мероприятий с целью установления причины смерти животных и других обстоятельств дела", – сообщили в пресс-службе городского ДП.
Добавим, согласно части 1 статьи 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 120 МРП (414 тыс. тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов;
- либо арестом на срок до 30 суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044365-gibel-domashnih-zhivotnyh-v-zhk-v-almaty-rassleduet-politsiya/