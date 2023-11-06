Костанайца, избившего жену и сбежавшего от полицейских, наказали

В Костанае суд по административным правонарушениям вынес решение в отношении горожанина, избившего супругу и сбежавшего потом от прибывших на место полицейских, передает "Алау".

Как сообщали ранее в полиции, 30 октября в полицию обратилась женщина и сообщила о конфликте со своим мужем, который устроил скандал прямо у нее на работе.

Приехавшие на место происшествия патрульные задержали 37-летнего мужчину и доставили его к участковому инспектору. Выяснилось, что он не только устроил скандал, но и поднял руку на возлюбленную.

Так как от мужчины исходил запах алкоголя, полицейские решили отвезти его на медицинское освидетельствование. По пути дебошир сбежал из машины правоохранителей.

В итоге против него открыли два административных производства - за избиение супруги и за неповиновение полиции.

"Судом гражданин Е. признан виновным в совершении указанных административных правонарушений и на него наложены административные взыскания в виде административного штрафа в размере 103 500 тенге и предупреждения", - пишет издание.

Постановления суда в законную силу не вступили.

Напомним, ранее 22-летняя жительница Костаная заявила, что ее до сотрясения мозга избил водитель, которому она не уступила дорогу. Девушка отметила, что ударов было четыре, отбиться у нее не получилось.

Как проинформировали в ДП региона, подозреваемым оказался 48-летний водитель автомашины "Шевроле". В отношении мужчины возбудили административные производства. Были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также сообщалось, что в Костанае на свадьбе устроили драку с поножовщиной. Инцидент произошел возле одного из ресторанов. Между гостями завязался словесный конфликт, переросший в потасовку.

Один из мужчин нанес ножевое ранение своему оппоненту. Допрошенный 56-летний подозреваемый не отрицал факт умышленного удара ножом. В результате происшествия 27-летний пострадавший с колото-резаным ранением был доставлен в больницу.