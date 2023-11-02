Задержанный сбежал из полицейской машины в Костанае (видео)

В Костанае задержали мужчину, который устроил скандал своей сожительнице прямо у нее на работе. При доставлении на медицинское освидетельствование горожанин сбежал из полицейской машины, но его сразу задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в полицию обратилась женщина и сообщила о семейно-бытовом конфликте со своим гражданским мужем, который в очередной раз устроил скандал прямо у нее на работе.

Приехавшие на место происшествия патрульные задержали 37-летнего мужчину и доставили его к участковому инспектору.

Тот выяснил, что в ходе конфликта, произошедшего накануне, сожитель нанес телесные повреждения своей возлюбленной. Во время беседы от мужчины исходил запах алкоголя, поэтому полицейским было принято решение отвезти его на медицинское освидетельствование.

По пути на одном из оживленных перекрестков Костаная дебошир покинул служебный автомобиль.

"Участковый инспектор полиции Ерик Ваисов был вынужден выбежать вслед за правонарушителем и применить к нему боевые приемы, так как он не реагировал на законные требования. При задержании никто не пострадал", - отметили в ДП Костанайской области.

В ведомстве добавили, что мужчина понесет административную ответственность за нанесение побоев своей сожительнице и за факт неповиновения.

"Если судом будет принято решение о его виновности в обоих случаях, то за побои ему грозит штраф в размере 10 МРП или арест до 10 суток, а за неповиновение - штраф 15 МРП или 15 суток ареста", - пояснили в ДП региона.

Напомним, ранее 22-летняя жительница Костаная заявила, что ее до сотрясения мозга избил водитель, которому она не уступила дорогу. Девушка отметила, что ударов было четыре, отбиться у нее не получилось.

Как проинформировали в ДП региона, подозреваемым оказался 48-летний водитель автомашины "Шевроле". В отношении мужчины возбудили административные производства. Были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также сообщалось, что в Костанае на свадьбе устроили драку с поножовщиной. Инцидент произошел возле одного из ресторанов. Между гостями завязался словесный конфликт, переросший в потасовку.

Один из мужчин нанес ножевое ранение своему оппоненту. Допрошенный 56-летний подозреваемый не отрицал факт умышленного удара ножом. В результате происшествия 27-летний пострадавший с колото-резаным ранением был доставлен в больницу.