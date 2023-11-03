Желающие купить цемент подешевле потеряли почти 4 млн тенге в Туркестанской области

Несколько жителей Туркестанской области, желавшие подешевле купить цемент, остались обманутыми мошенником. Сумма ущерба составила около 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД РК, обманутый житель Казыгуртского района сам обратился в отдел полиции с заявлением.

«По словам мужчины, некий знакомый обманул его, обещая ему приобрести цемент подешевле. За свои услуги он выманил 500 000 тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Следственно-оперативная группа приняла необходимые меры по задержанию мошенника, обманувшего жителя района. В результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого, 28-летнего мужчину доставили в отдел полиции», - отмечается в сообщении медиапортала.

В ходе рассмотрения дела полицией выяснилось, что под аналогичным предлогом подозреваемый успел обмануть еще нескольких жителей.

«Установлено, что он оказался причастен к 4-м фактам мошенничества. Ущерб потерпевшим составил около 4 млн тенге. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о новых видах мошенничества, в том числе и через социальные сети.

К примеру, 35-летний житель Семея в июне этого года хотел приобрести товар из Китая, связавшись по WhatsApp с неким продавцом. Последний скинул свои реквизиты и потребовал внести оплату заранее, тогда потерпевший, ничего не подозревая, перевел ему более 1,5 млн тенге. После второго перевода продавец, обещавший поставить товар, перестал выходить на связь.

В Шымкенте две подруги убеждали своих жертв оформить товарный кредит через мобильный банкинг и передать им данные для оплаты. Злоумышленницы заверяли, что через определенную схему могут вернуть сумму займа вместе с бонусами на счет в течение пары недель. Однако, получив нужные коды для покупки, они сами забирали товары из магазина и перепродавали их. Жертвами этих действий стали 45 человек из Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны - сумма ущерба составила свыше 40 млн тенге.

Между тем, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,4 млн тенге); либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов; либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.