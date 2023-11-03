Золото на 25 млн тенге похитили из ТРЦ в Актобе

1 ноября перед закрытием торгово-развлекательного центра в Актобе в одном из магазинов было похищено золото на 25 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, пропажу ювелирных изделий продавец обнаружила на следующее утро. Ущерб, причиненный 29-летнему предпринимателю, составил около 25 млн тенге.

Полицейскими при изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что неизвестный в медицинской маске тайно проник в магазин и путем подбора ключа похитил золотые изделия.

Стражи порядка по "горячим следам" установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Актюбинской области.

Также выяснилось, что мужчина действовал вместе с тремя сообщниками. Связь друг с другом они поддерживали с помощью наушников.

После кражи злоумышленники выехали в Уральск. 2 ноября все подозреваемые, ранее судимые жители Актюбинской области, были задержаны в Уральске.

Досудебное расследование проводится по ч.4 ст.188 УК РК (Кража).

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.