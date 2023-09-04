Мефедрон нашли у 32-летнего мужчины в Астане: ему может грозить до 7 лет тюрьмы

Изъятые наркотики. Фото: pexels.com

В Астане полицейские задержали предполагаемого наркокурьера. При себе у него нашли больше 20 свертков с мефедроном, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Столичные полицейские заподозрили казахстанца в распространении синтетических наркотиков. При попытке сбыта психоактивных веществ, по данным МВД, был установлен 32-летний работник интернет-магазина.

Отмечается, что в ходе личного обыска у него обнаружили 21 сверток готового для реализации мефедрона.

"Также в ходе обыска автомашины Hyundai Accent изъяли два полиэтиленовых свертка с аналогичным веществом. В ходе обыска по месту жительства и прилегающей территории в мусорном баке был обнаружен рюкзак, в котором находились два полиэтиленовых пакета с "синтетикой", зиплоки и другие принадлежности для расфасовки наркотиков", – добавили представители ведомства.

Мужчина был водворен в ИВС ДП Астаны.

При этом отмечается, что сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Согласно данной статье незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035225-mefedron-nashli-u-32-letnego-muzhchiny-v-astane-emu-mozhet-grozit-do-7-let-tyurmy/