Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мефедрон нашли у 32-летнего мужчины в Астане: ему может грозить до 7 лет тюрьмы

Опубликовано:

Полицейские раскладывают на полу изъятые пакеты с веществом
Изъятые наркотики. Фото: pexels.com

В Астане полицейские задержали предполагаемого наркокурьера. При себе у него нашли больше 20 свертков с мефедроном, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Столичные полицейские заподозрили казахстанца в распространении синтетических наркотиков. При попытке сбыта психоактивных веществ, по данным МВД, был установлен 32-летний работник интернет-магазина.

Отмечается, что в ходе личного обыска у него обнаружили 21 сверток готового для реализации мефедрона.

"Также в ходе обыска автомашины Hyundai Accent изъяли два полиэтиленовых свертка с аналогичным веществом. В ходе обыска по месту жительства и прилегающей территории в мусорном баке был обнаружен рюкзак, в котором находились два полиэтиленовых пакета с "синтетикой", зиплоки и другие принадлежности для расфасовки наркотиков", – добавили представители ведомства.

Мужчина был водворен в ИВС ДП Астаны.

При этом отмечается, что сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Согласно данной статье незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035225-mefedron-nashli-u-32-letnego-muzhchiny-v-astane-emu-mozhet-grozit-do-7-let-tyurmy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.