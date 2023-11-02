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"Подвезла знакомую": золото на 2,5 млн тенге пропало из авто у жительницы Туркестанской области

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Изделия из золота и часы
Золотые украшения. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Туркестанской области автоледи, решившая подвезти знакомую, лишилась после этого золота на 2,5 миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о пропаже золота в Сарыагашский районный отдел полиции обратилась водитель автомобиля Lada Granta.

«По словам женщины, по дороге она посадила в авто остановившую ее знакомую. После того, как пассажирка вышла, автоледи заметила, что из сумки на заднем сиденье пропали золотые изделия. Подозревая знакомую, потерпевшая сразу же обратилась за помощью к полицейским. Ущерб составил около 2,5 млн тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 188 УК РК “Кража”, - сообщается на информационном медиапортале МВД.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась безработная местная жительница.

«30-летняя подозреваемая сдала краденое имущество в ломбард, а полученные деньги потратила на собственные нужды. Похищенные золотые изделия изъяты в качестве вещественных доказательств. В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства», - отмечается в сообщении.

Накануне золота на миллион тенге лишилась и жительница Астаны. Подозрение пало на домработницу. Подозреваемая уже дала признательные показания. Сейчас проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Аналогичный случай произошел и в середине октября этого года, и снова – в Астане. Столичные полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже золотых украшений у соседки по комнате. Похищенное она успела сдать в ломбард, а деньги - потратила. В настоящее время дело расследуют по статье "Кража". Подозреваемая дала признательные показания.

Стоит отметить, что согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043808-podvezla-znakomuyu-zoloto-na-25-mln-tenge-propalo-iz-avto-u-zhitelnitsy-turkestanskoy-oblasti/

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