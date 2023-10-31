"Выкуп или взорву!": 14-летнюю карагандинку задержали полицейские

Школьницу из Караганды подозревают в лжетерроризме – по версии следствия, девочка отправила от имени своей подруги письмо о заложенной в ТРЦ города бомбе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Акимат Карагандинской области получил сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из ТРЦ города на свою электронную почту. В письме указывалось имя и номер некой школьницы, также отправитель требовал денежный выкуп со словами "Выкуп или взорву!”.

"На место оперативно прибыли экстренные службы. Из торгового дома было эвакуировано более 200 человек. В ходе проверки в здании никакой взрывчатки обнаружено не было", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ходе розыска отправителя письма оперативники установили владелицу абонентского номера, указанного в сообщении, – ею оказалась 14-летняя девочка. Однако позже, как сообщили в пресс-службе МВД, выяснилось, что автором письма была подруга школьницы – сообщение на электронную почту подросток отправила после ссоры с ней.

Другой подобный случай произошел в Петропавловске – кто-то сообщил, что в ТРЦ заложена бомба.

"Были незамедлительно приняты необходимые меры. Посетители и персонал ТРЦ были эвакуированы, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, ЧС и других заинтересованных служб. В результате осмотра взрывное устройство не обнаружено", – рассказали в МВД.

Подозреваемым в преступлении оказался 16-летний подросток. Медосвидетельствование выявило у него алкогольное опьянение.

Все вышеуказанные факты зарегистрированы по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В ходе расследования определят ответственность законных представителей обоих подростков.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается: