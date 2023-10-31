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"Выкуп или взорву!": 14-летнюю карагандинку задержали полицейские

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Девочка сидит на полу
Девочка. Иллюстративное фото: SB Arts Media/Getty Images

Школьницу из Караганды подозревают в лжетерроризме – по версии следствия, девочка отправила от имени своей подруги письмо о заложенной в ТРЦ города бомбе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Акимат Карагандинской области получил сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из ТРЦ города на свою электронную почту. В письме указывалось имя и номер некой школьницы, также отправитель требовал денежный выкуп со словами "Выкуп или взорву!”.

"На место оперативно прибыли экстренные службы. Из торгового дома было эвакуировано более 200 человек. В ходе проверки в здании никакой взрывчатки обнаружено не было", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ходе розыска отправителя письма оперативники установили владелицу абонентского номера, указанного в сообщении, – ею оказалась 14-летняя девочка. Однако позже, как сообщили в пресс-службе МВД, выяснилось, что автором письма была подруга школьницы – сообщение на электронную почту подросток отправила после ссоры с ней.

Другой подобный случай произошел в Петропавловске – кто-то сообщил, что в ТРЦ заложена бомба.

"Были незамедлительно приняты необходимые меры. Посетители и персонал ТРЦ были эвакуированы, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, ЧС и других заинтересованных служб. В результате осмотра взрывное устройство не обнаружено", – рассказали в МВД.

Подозреваемым в преступлении оказался 16-летний подросток. Медосвидетельствование выявило у него алкогольное опьянение.

Все вышеуказанные факты зарегистрированы по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В ходе расследования определят ответственность законных представителей обоих подростков.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге);
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043441-vykup-ili-vzorvu-14-letnyuyu-karagandinku-zaderzhali-politseyskie/

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