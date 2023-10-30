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Четверых пакистанцев задержали в Алматы за незаконное пересечение границы

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Задержанные мужчины с пакетами в руках
Задержанные мужчины. Фото: polisia.kz

В Алматы задержали четверых граждан Пакистана, которые, по данным правоохранителей, незаконно пересекли казахстанскую границу, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в миграционной службе Алматы, 30 октября сотрудники их подразделения совместно с коллегами из ДКНБ региона задержали четверых граждан Пакистана в Ауэзовском районе мегаполиса.

"(Иностранцы – прим. ред.) незаконно пересекли государственную границу Казахстана, тем самым, совершили уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 392 УК РК", – отметили стражи порядка.

Правоохранители установили, что граждане Пакистана, заехав в мегаполис, разместились в хостеле.

"О дальнейших планах иностранцев и мотивах преступления станет известно в ходе следствия", – добавили представители МВД.

Добавим, что согласно статье 392 Уголовного кодекса РК умышленное незаконное пересечение госграницы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение государственной границы РК в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо лишением свободы на срок до 1 года, с выдворением за пределы РК иностранца или лица без гражданства сроком на 5 лет.

Те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с выдворением за пределы РК иностранца или лица без гражданства сроком на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043252-chetveryh-pakistantsev-zaderzhali-v-almaty-za-nezakonnoe-peresechenie-granitsy/

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