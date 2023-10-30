76 человек забрали в полицию после разборок в Актау: 6 подростков поместили в ИВС

Шесть подростков поместили в изолятор временного содержания после массовых разборок на дороге в Актау. Всего в полицию доставили 76 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 27 октября около 23.00 в ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка выявили видео, на котором группа подростков устроила драку на дороге между 28 и 27 микрорайонами Актау, бросая друг в друга камни и бутылки.

На место происшествия выехал наряд полиции. Всего в УП Актау доставили 76 человек в возрасте от 15 до 18 лет.

"На родителей 56 несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст.442 КоАП РК. Также заведено уголовное дело по статье 293 УК РК. 6 подростков помещены в изолятор временного содержания", - пояснили в МВД.

Напомним, ранее Сети появилось видео, снятое в Актау, на котором было видно, как группа молодых людей куда-то бежит, кидая самодельные взрывные устройства и фейерверки. При этом слышны громкие крики.

В полиции сообщили, что по данному факту в участки были доставлены 76 человек в возрасте от 15 до 18 лет. На 56 законных представителей составили протоколы по ст.442 КоАП РК. Также возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Добавим, что согласно ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.

А в соответствии со ст.293 УК РК:

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, если оно:

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.